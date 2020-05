Côte d’Ivoire: grave accident de la circulation à Angré́ 8e tranche

3 jeunes gens, sortant d’une virée nocturne, en état d’ébriété ont emprunté la voie expresse Terminus 205 – Soleil 2 – Caféiers 8 à bord d’un véhicule à vive allure. Lors de leur retour dans le sens Caféiers 8- Soleil 2 – Terminus 205, ils ont raté un des nombreux virages de cette voie. Dans leur tonneau, ils ont cogné par derrière une famille (Papa, Maman et Jeune garçon) qui faisaient leur sport matinal. Le choc fût tellement violent qu’ils ont été projetés sur la pelouse arrière de la Cité Arcades 2 .

La police et les sapeurs pompiers alertés sont arrivés sur les lieux, mais ont fait l’amer constat du décès sur le champ des 3 membres de la famille.

Pendant que l’un des jeunes gens et la jeune fille du véhicule assassin sont en pleurs, le 3e jeune homme s’excite et crie, faisant apparaître des signes de quelqu’un qui est sous l’effet d’un excitant (drogue ou excès de boisson)..

C’est encore le lieu d’attirer l’attention de la Mairie et du Gouvernement sur la nécessité de mettre des feux ou des bandes rugueuses à ce carrefour.

Paix à leurs âmes en ce jour de Ramadan.

Un récit de Joël Philippe Yao ( Membre Police Secours sur place )

