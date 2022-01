Côte d’Ivoire : Infrastructure universitaire

Il faut, en effet, se souvenir que c’est 28 ans après l’ouverture de l’Université nationale de Côte d’Ivoire, rebaptisée Université Félix Houphouët-Boigny, que notre pays a eu, en 1992, alors qu’Alassane Ouattara était Premier ministre, ses deux premiers centres universitaires (Abobo-Adjamé et Bouaké), deux établissements devenus, par la suite, Université Nangui Abrogoua et Université Alassane Ouattara. L’Université Félix Houphouët- Boigny, fermée en 2011 après la crise post-électorale, a fait l’objet d’une remise à neuf complète, pour rouvrir ses portes en septembre 2012.

Toujours grâce au Président Ouattara. Bien conscient, plus que tout le monde, qu’il faut en permanence améliorer notre système éducatif, le rendre plus compétitif, Alassane Ouattara s’est engagé, depuis son accession au pouvoir, à continuer de doter notre pays de plusieurs universités.

Ainsi, après l’Université Péléforo Gbon Coulibaly de Korhogo, l’Université de Man, l’Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa, l’Université virtuelle de Côte d’Ivoire et l’Université de San Pedro qui a effectué sa première rentrée académique en octobre dernier, c’est celle de Bondoukou qui ouvrira ses portes en octobre prochain !

Et ce n’est pas tout. Comme le Chef de l’État l’a lui-même indiqué, afin d’offrir un cadre de formation adéquat aux étudiants, il a lancé un programme de construction et de réhabilitation de plusieurs cités et restaurants universitaires. « Ainsi, nous avons, en 2021, ouvert les cités universitaires de Williamsville, Port-Bouët 1 et 2 et de Korhogo, de même que les restaurants universitaires de Daloa et Korhogo. Ce programme se poursuivra, en 2022, avec l’ouverture des cités universitaires d’Abobo 1 et 2, de Port-Bouët 3, de Vridi ainsi que la construction de nouveaux restaurants universitaires à Cocody et Abobo-Adjamé», a-t-il notamment indiqué.

Toutes ces infrastructures universitaires construites ou en construction dans les différentes régions du pays doivent donc valoir au Président de la République l’appellation de Ouattara Des Universités .

Comments

comments