Côte d’Ivoire : Inscriptions dans les Universités publiques ont débuté

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche Scientifique, le Pr. Adama Diawara, a eu une séance de travail avec le président de l’Université Félix Houphouët-Boigny, le Pr. Ballo Zié, et ses vice-présidents.

Cette séance de travail, qui a porté sur les opérations d’autorisation des inscriptions à l’Université Félix Houphouët-Boigny et par extension dans toutes les Universités publiques de Côte d’Ivoire, a eu lieu, le mardi 18 janvier 2022 au à la salle de conférence du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (MESRS) à Abidjan-Plateau.

Entouré des premiers responsables des Directions de l’Enseignement supérieur (Desup), des systèmes d’informations de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique (DSI –en visioconférence) et de celui de la Direction générale de l’enseignement supérieur (Dgse), et après avoir écouté le Pr. Ballo Zié, le ministre Adama Diawara a indiqué que les résolutions prises seront consignées dans un document et celui-ci sera mis à disposition de toutes les Universités publiques.

Les procédures d’intégrations ont été débattues. Les opérations d’autorisations des inscriptions concernent donc les bacheliers orientés à l’Université Nangui Abrogoua au niveau du tronc commun en médecine, les titulaires d’un Brevet de technicien supérieur (Bts) et des étudiants ayant obtenus leur baccalauréat à l’extérieur du pays.

