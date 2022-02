Côte d’Ivoire : investiture du ministre gouverneur du district autonome du zanzan

Le Vice-président de l’Assemblée nationale, Bictogo Adama , Président par intérim de la chambre basse, a pris, part hier samedi 12 février 2022, à la cérémonie d’investiture du Ministre Gouverneur du District Autonome du Zanzan, Monsieur Touré Souleymane, en présence des autorités Politiques et Administratives de la région.

Le Président Bictogo Adama , Président de cette cérémonie a, dès son arrivée, rencontré les autorités locales. Ce sont notamment le préfet de la région du Gontougo et du département de Bondoukou, M. Sory Sangaré, le chef de province Nanan BIBI II et l’ensemble des chefs de province de la région, ainsi que le grand Iman de Bondoukou El Hadj Ismaël Timité. Ces derniers ont apprécié sa démarche et lui ont souhaité le traditionnel “Akwaba”.

” Cet important instrument de développement permettra d’accélérer le progrès du District Autonome du Zanzan et de répondre plus efficacement aux défis sécuritaires auxquels nos régions sont confrontées” a indiqué le Président Bictogo Adama.

Cette cérémonie d’investiture a été l’occasion pour les populations de temoigner leur reconnaissance au Président de la République, Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara.

Dr Touré Souleymane, à l’instar des autres Ministres, Gouverneurs, aura la lourde tâche, de suivre la bonne exécution des programmes et projets de développement pour le bien être des populations.

Il faut indiquer que cette cérémonie a enregistré également la présence , des Ministres d’États Téné Birahima Ouattara et Kobenan Kouassi Adjoumani ainsi que le Ministre du plan et du développement Nialé Kaba , et le Ministre Abinan Pascal.

Comments

comments