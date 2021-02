Côte d’ivoire: j’ai rencontré ce monsieur à l’entrée de Sococé

C’est moi qui suis allé vers lui. Je vous explique. J’ai été attiré par des tableaux que je trouvais magnifiques et on m’a dit : “tu vois ce monsieur qui est la ? C’est lui qui les a peints “Je n’y croyais pas.

C’est ainsi que je suis allé à sa rencontre. Pour me prouver qu’il en est l’auteur, il a fait un portrait chap chap ! J’ai regardé ce monsieur et j’ai retenu mes larmes et je me suis dit : ” quelle belle leçon de vie”. D’aucuns diront qu’il est handicapé. Et pourtant le vrai handicap, ce sont les limites qu’on se fixe. Il aurait pu attendre qu’on l’aide mais il a décidé de travailler. J’ai du respect pour ce monsieur et pour tous ceux qui se battent chaque jour pour gagner leur pain.

Souvent on vous dira que vous n’allez pas y arriver. Sachez que celui qui veut, peut. Pour ceux qui souhaitent le soutenir en achetant ses tableaux, rendez-vous à Sococé.

Perle Lola

