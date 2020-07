Côte d’Ivoire: « Je voudrais féliciter Yodé et Siro pour leur dernier album qui démontre qu’ils sont aussi la voix du peuple », Tiken Jah

« Il n’y a pas de régime exempt de critiques » a déclaré Tiken Jah qui a apporté soutien Yodé et Siro après la soutien de nouvel album intitulé »Héritage ».

La superstar du reggae ivoirien Tiken Jah Fakoly réagit après la sortir du nouvel album intitulé »Héritage » de Yodé et Siro : « Je voudrais féliciter Yodé et Siro pour leur dernier album qui démontre qu’ils sont aussi la voix du peuple. Il n’y a pas de régime exempt de critiques. On espère que les dirigeants tiendront compte de ces critiques d’Héritage qui s’inscrivent dans le même cadre que mes titres. On a dénoncé, 3e dose, ça vole, etc.. » à t- il indiqué sur sa page Facebook le samedi 4 juillet 2020.

