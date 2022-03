Côte d’Ivoire : la brigade anti criminel ( BAC ) met fin aux parcours d’un gang de cambrioleurs a abengourou

Ouf de soulagement pour la population d’abengourou , afin le Gang qui sévissait dans les domiciles des honnêtes citoyens viens d’être mis aux arrêts .

Suite à une information anonyme, les éléments de la BAC se sont rendus au domicile du nommé Z Y au quartier HKB .

Sur place les agents de la BAC ont aperçu le suspect au volant d’un véhicule avec des appareils électroménagers ( Frigos, et télévisions) à son bord. Interpelé, et sur instruction du Préfet de Police et du Procureur résidant, une perquisition a lieu immédiatement à son domicile.

Cette perquisition a permis de retrouver :

08 téléviseurs écrans plasma,

-une play Station 3 et ses 4 manettes,

-une play Station 3 et ses 4 manettes, 03 réfrigérateurs .

Le suspect étant dans l’impossibilité de prouver la Provenance desdits objets , il a été conduit au poste de police pour nécessité d’enquête . Au cours de l’interpellation et pendant que nos vaillants policiers chargeaient les effets , deux (02) individus ,les nommés K A et D O, arrivent au domicile du premier interpellé Z Y pour une “visite de courtoisie “d’après eux . Dieu ne dort pas comme on le dit , en faite les visiteurs du jour sont les complices du suspect numéro 1. Ce dernier les a cités comme membres de son Gang . Z Y et ses complices ont tous été embarqués pour la préfecture de Police base de la BAC . La suite de l’enquête à permis d’interpeller cinq autres (05) individus . Ce sont les nommés K B domicilié au quartier HKB, –

G D O domicilié au quartier HKB,

D L domicilié au quartier relais,

F K domicilié au quartier Cafetou,

A A domicilié au quartier HKB.

le bilan provisoire des objets saisis : 10 écrans plasma

10 décodeurs canal+

16 télécommandes de canal +

04 manettes de jeux vidéo.

01 jeu vidéo

01 balance électronique

03 réfrigérateurs

01 disque dur

08 piles rechargeables

Les objets retrouvés dans les différents domiciles de ces individus sont le fruit des vols commis par ceux-ci .

Voici un peu leur mode opératoire expliqué par le chef Gang Z Y.

Muni des moyens appropriés, ( pied de biche, des pinces, des gourdins, manchettes des clés minutes et chaînes).

Ils entrent dans la maison et devalisent tout à l’intérieur.

Lorsqu’ils sont dans un quartier, un d’entre eux appui sur la sonnerie pour se rassurer de la présence ou de l’absence d’une personne.

Aussi, dans la nuit à l’aide des outils dont ils disposent, les portes sont forcées et défoncées.

Tous ont été déférés devant le tribunal de première instance d’Abengourou pour répondre de leurs actes.

C’est le lieu de féliciter le Préfet de Police d’Abengourou , le Commissaire Timité Vassindou , la hiérarchie de la BAC et les éléments qui ont menés cette opération pour le bonheur de la population de la cité royale de l’indenié .

