Côte d’Ivoire: la coupure d’électricité dans les ménages devrait durer 3 mois avec une stabilité en juillet

Le Ministre des mines, du pétrole et de l’énergie, Thomas Camara : ”La situation de rationnement prévoit 6 heures de coupure d’électricité par jour dans les ménages et devrait durer 3 mois avec un retour à la normale dans le mois de juillet. Un problème conjoncturel et non structurel causé par une série d’incidents et à l’utilisation de l’électricité hydraulique pour compenser l’utilisation de l’électronique thermique qui à engendré cette situation de rationnement de l’électricité.

La production d’électricité ne suffit pas pour approvisionner l’ensemble de la demande sur le sol ivoirien. Par ailleurs, la Côte d’Ivoire a décidé de réduire ses exportations d’électricité de 200 à 60 MegaWatts du fait de cette situation de rationnement.

Ce n’est qu’une situation conjoncturelle que nous traversons et qui ne peut pas être baptisée de délestage car, nous ne sommes pas dans une situation structurelle de déficit. Le déficit va se resorber dans 2 mois. Et même si rien n’est fait, l’équilibre va revenir. C’est juste une insuffisance de production de manière momentanée.

Nous estimons que la capacité de production installée suffit largement pour couvrir la demande. La capacité hydraulique installée est bien au delà de la capacité de production par manque d’eau » a-t-il expliqué, tout en présentant des « excuses à l’ensemble de la population et des industriels pour les désagréments engendré par cette situation.”

Perle Lola

Comments

comments