Côte d’Ivoire: la direction du PIT répond à Séka Séka « Vous êtes coordonnateur RHDP et non militant du PIT »

Nous avons lu dans les colonnes du quotidien « Le Nouveau Réveil » du jeudi 23 avril 2020, un droit de réponse émanant du Sieur Joseph Séka Séka, soit disant président du PIT. Faut-il le rappeler à toutes fins utiles, Séka Séka est le coordonnateur associé RHDP de la Mé. La Direction du PIT répond à Séka Séka.

Pour nous, en réalité, au PIT, ce débat n’est plus à l’ordre du jour. Le président du Parti Ivoirien des Travailleurs est bel et bien Dr Ahizi Aka Daniel, élu en janvier 2013. Il a d’ailleurs battu Séka Séka qui a fini par rentrer dans la dissidence. Ahizi Daniel ne saurait donc être un imposteur. Mieux, en janvier 2019, le PIT a tenu une Convention de clarification qui a enregistré la présence effective de Francis Vanga Wodié et tous les membres fondateurs, vivants et présents en Côte d’Ivoire.

A cette Convention, nous avons crié notre non adhésion au RHDP. Le dissident du PIT Séka Séka est parti au restaurant, embarquant dans sa petite pirogue quelques militants à qui, il a miroité le bonheur. Mais malheureusement, convaincus par la suite de ce que l’aventure était sans issue, nombreux ont fini par le lâcher. Où sont passés Marcellin Kouamé, N’guettia Kouamé, N’da Serges, Yao Essaie, Sombo, respectivement secrétaire nationaux chargés de l’Organisation, de la communication, des affaires juridiques, de la Marahoué. Aujourd’hui, Séka Séka se retrouve seul comme un naufragé sur la Mé. D’où cette nostalgie du PIT.

LA DIRECTION DU PIT RÉPOND À SÉKA SÉKA

Alors comment parler de légitimité quand on ne représente que soi-même? Comment parler de légalité quand on n’a pas la légitimité dans un régime démocratique ? Les Ivoiriens ne sont pas dupes. Ce que nous savons, c’est que Séka Séka est coordonnateur associé du RHDP. Et en tant que tel, il doit savoir qu’on ne peut pas appartenir à deux partis politiques à la fois. Donc Séka Séka ne peut se réclamer du PIT.

À quoi rime de jeu trouble du coordonnateur du RHDP ? Est-ce parce qu’il n’a plus confiance en son leader Gon Coulibaly pour gagner les élections présidentielles ? Dans ce cas, qu’il libère le tabouret pour nous rejoindre au PIT. Car il est temps que Séka Séka se détermine.

Pour le PIT

Barome Aristide,

SG adjoint et Porte-parole du PIT

