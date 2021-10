Côte d’Ivoire : La fesci ferme le collège moderne excellence de bouaflé pour 12 élèves renvoyés sans raison ! ( lymex )

La Fédération estudiantine et Scolaire de cote d’ivoire vient de fermer le collège moderne excellence de BOUAFLE pour une raison à couper le souffle . En réalité 12 élèves ont été renvoyés pour s’être impliqués dans la lutte dans ladite école alors que ces derniers ont la moyenne et une bonne conduite et sans être conduit en conseil de discipline .

QUE S’EST-IL REELLEMENT PASSÉ ?

selon nos sources, depuis plus de 3 ans le collège Moderne Excellence DE BOUAFLE ( LYMEX ) trompe et vole L’ETAT DE COTE D’IVOIRE en mentionnant plus de 300 élèves non affectés comme des affectés de L’État et prennent l’argent pour s’enrichir, Surpris de voir leurs noms sur la liste des affectés alors qu’ils Ne Sont pas affectés, les élèves ont demandé un remboursement de leurs scolarités.

Sous pression de LA FESCI et des élèves qui se plaignaient sans cesse l’année dernière ( 2020-21 ), L’administration ne voulant pas que le problème arrive au Ministère s’est précipitée et a pu rembourser que pour 49 élèves ( ceux de TERMINALE )

POUR CETTE RAISON,L’ÉCOLE A RENVOYÉ 12 ÉLÈVES DE LA FESCI-LYMEX POUR AVOIR DÉCOUVERT CE SECRET !

LA FESCI A DONC DECIDÉ DE FERMER L’ÉCOLE JUSQU’À CE QUE ces 12 militants abusivement exclus de l’école et de la MARAHOUÉ soit réintégrés car ces derniers ont la moyenne et aussi une bonne conduite !

