Côte d’Ivoire: la mairie de Port-Bouët certifiée ISO 9001 version 2015

La Mairie Port-Bouët certifiée ISO 9001: 2015. Selon www.iso.org , l’ISO 9001: 2015 spécifie les exigences relatives au système de management de la qualité lorsqu’un organisme.

a) doit démontrer son aptitude à fournir constamment des produits et des services conformes aux exigences des clients et aux exigences légales et réglementaires applicables, et

b) vise à accroître la satisfaction de ses clients par l’application efficace du système, y compris les processus pour l’amélioration du système et l’assurance de la conformité aux exigences des clients et aux exigences légales et réglementaires applicables.

Toutes les exigences de l’ISO 9001:2015 sont génériques et prévues pour s’appliquer à tout organisme, quels que soient son type ou sa taille, ou les produits et services qu’il fournit.

Bravo à Emmou Sylvestre et sa municipalité

Bravo au Conseil municipal

