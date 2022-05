Côte d’Ivoire / La ministre de l’Éducation lance officiellement les examens à grands tirages session 2022

Ça y est. Les hostilités des examens de fin d’année sont lancées par la Ministre de tutelle. La Ministre de l’Éducation Nationale et de l’Alphabétisation, Mariatou Koné, a procédé le lundi 30 mai dernier, au lancement officiel des examens à grands tirages sessions 2022. Elle a profité de l’occasion pour réitérer son ambition à lutter efficacement contre la fraude.

Il s’agit du CEPE, du BEPC et le BAC. Tout est fin prêt pour les évaluations aux différents examens à grands tirages annuels. Au total, 1 582 346 candidats, répartis dans 4013 centres sur le territoire national, seront évalués par des épreuves afin d’atteindre le niveau scolaire suivant, a officiellement lancé la ministre de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation, le lundi 30 mai 2022 à Abidjan-Plateau.

Pour l’évaluation de la session 2022, a précisé la ministre, la répartition par examen se fera comme suit :

703 948 candidats CEPE répartis dans 2 613 centres,

547 831 candidats des classes de 3e dont 533 608 candidats au BEPC et 14 223 candidats au test d’orientation en classe de seconde, composant dans 875 centres et enfin

330 567 candidats pour le baccalauréat, composant dans 525 centres.

Date de compétition et proclamation des résultats

Les épreuves du CEPE ouvriront la boucle avec les épreuves écrites qui se tiendront le 07 juin 2022. S’en suivront les épreuves orales et écrites du BEPC qui se tiendront respectivement du 08 au 11 juin 2022 et du 13 au 17 juin 2022. Et enfin, les épreuves orales et pratiques pour le Baccalauréat technique se tiendront du 21 juin au 1er juillet 2022. Celles du Baccalauréat artistique se dérouleront du 27 juin au 1er juillet 2022, quand celles du Baccalauréat général sont fixées du 28 juin au 1er juillet. Pour ce qui est des épreuves écrites du Baccalauréat, elles sont prévues du 04 au 08 juillet 2022.

Quant à la proclamation des différents résultats, La Ministre Mariatou Koné a annoncé qu’ils sont prévus le 21 juin 2022, pour le CEPE, le 05 juillet 2022 pour le BEPC et le 25 juillet 2022, pour le baccalauréat.

« Je compte sur toute la communauté éducative afin que la session 2022 se déroule normalement. J’en appelle à la responsabilité de tous. Nos examens scolaires doivent être marqués du sceau de professionnalisme, de la transparence, de l’équité et de probité. J’en appelle à l’honneur et à la dignité de chacun », a insisté Mariatou Koné.

Au cours de cette cérémonie, la Ministre de l’Éducation a également procédé à la remise symbolique de kits de sensibilisation contre la fraude à deux parents d’élèves et à deux élèves, afin que tous s’inscrivent dans le thème de cette année intitulé : »Agir avec responsabilité pour des examens de qualité ».

