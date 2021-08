Côte d’Ivoire : La réserve du N’Zi River Lodge construit une clôture électrifiée pour l’éléphant “Hamed”

L’éléphant dénommé « Hamed » qui a été déplacé en septembre 2020 du département de Guitry vers la réserve du N’Zi River Lodge, en raison des dégâts qu’il causait aux populations de Guitry, s’illustre encore depuis quelques mois dans les départements de Dabakala et Bouaké, à travers les mêmes attitudes.

En effet il est sorti de sa réserve d’accueil six (06) semaines après son transfert, causant à nouveau des dégâts au sein des populations. Actuellement il occupe la route allant de Bouaké à la ville de Satama-Sokora, précisément aux environs du village de Gbamakro.

Les autorités administratives, politiques et les services du ministère des eaux et forêts mènent des actions pour rassurer les populations, les former à l’application des mesures de protection de leurs cultures et les sensibiliser à la conservation de l’éléphant. Aussi un collier GPS a été installé sur le pachyderme afin de le suivre à la trace. Au total treize (13) missions de terrains relative à la situation ont été menées par les services forestiers de la région du Guêkê.

Les priorités étant bien évidement de protéger les populations exposées ainsi que leurs biens.

La réserve du N’Zi River Lodge effectue depuis plusieurs semaines des travaux de construction d’une clôture électrifiée autour d’un espace couvrant une superficie d’environ 20 ha qui constitue une zone provisoire d’accueil ou sera réintroduit l’éléphant pour l’empêcher de cause d’autres dégâts. Les travaux prendront fin dans les meilleurs délais avant la capture et le retour de l’éléphant dans la réserve du N’Zi River Lodge.

afriksoir.net

Comments

comments