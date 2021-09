Côte d’Ivoire : la SOTRA va mettre en œuvre un projet pour relier Yopougon à Bingerville

Les embouteillages, quel calvaire pour les automobilistes Abidjanais ? Les résidents des quartiers de Cocody, Bingerville, Yopougon pour ne citer que ceux-là, qui rallient chaque jour le plateau pour se rendre au travail, ne contrediront sûrement pas ce point de vue. Retards aux rendez-vous, pollution, défaillance mécanique, fatigue, stress, accrochages, accidents, traumatismes divers, telles sont en substance les conséquences immédiates des bouchons. C’est pour éradiquer ce fléau que la SOTRA va mettre en œuvre un nouveau projet.

En effet, il s’agit du BRT qui signifie « Bus rapid transit » ou Service rapide par bus (SRB) en français. C’est un système de transport en commun de haute qualité, moderne, assurant un service rapide et confortable offrant une capacité similaire à un système de métro. Ensuite, le BRT est un système de transport par bus avec des voies dédiées et des lignes unique permettant d’assurer efficacement la mobilité dans la ville d’Abidjan en un temps record.

L’objectif visé est de décongestionner la circulation dans une ville de plus de 5 millions d’habitants qui étouffe de ses embouteillages. Cependant, le réseau de transports publics à Abidjan est en plein développement. Afin de connecter les communes périphériques de Yopougon et Bingerville en passant pas Adjamé et le Plateau, ainsi les Abidjanais pourront accéder depuis Yopougon en moins de 20 min au Plateau et en 45 min jusqu’à Bingerville.

