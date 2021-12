Côte d’Ivoire : la transformation de la SICOGI en une Agence nationale de l’habitat

L’Etat de Côte d’Ivoire a décidé de transformer la Société de construction et de gestion immobilière (SICOGI), en une Agence nationale de l’habitat. La décision à été prise lors du dernier conseil des ministres, le mercredi 15 décembre 2021.

Il s’agit « d’un décret portant transformation de la SICOGI en une Société d’Etat dénommée Agence Nationale de l’Habitat(ANAH), chargée de la mise en œuvre de la politique nationale de l’Habitat, selon le porte-parole du gouvernement Amadou Coulibaly.

Concrètement sa mission sera de favoriser l’accès aux logements à des coûts d’acquisition ou de location compétitifs à tous les ménages et de veiller à l’amélioration et à l’entretien du cadre de vie. Et surtout de cordonner et superviser les activités des promoteurs immobiliers privés agréés dans le cadre du programme présidentiel en cours.

Pour son fonctionnement, l’agence bénéficiera d’un fonds : le Fonds de Garantie du Logement Social.

