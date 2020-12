Côte d’Ivoire : lancement ce samedi des activités de Main d’Or Cœur

#05_décembre_2020, votre émission “CŒUR D’OR-MAINS D’OR” a été lancée voici déjà 1 an sur Abidjantv.net.

MERCI à tous nos partenaires; l’OJPCI, (Organisation des Journalistes Professionnels de Côte d’Ivoire) et Abidjantv.net, pour ne citer que ceux-là;

MERCI à chacun des “cœurs d’or”, qui par un mot d’encouragement, un conseil ou un soutien matériel et/ou financier, a contribué, à travers l’émission, à “créer un monde plus solidaire”.

Ensemble, joignons nos mains pour apporter un sourire, soulager, donner de l’espoir aux personnes les plus vulnérables de notre société.

Le virus est apparu. Il a contraint le monde à être à l’arrêt. Il est toujours là et nous apprenons à “vivre”, malgré sa présence.

À la suite du virus, les élections du 31 octobre dernier ont endeuillé notre chère Côte d’Ivoire.

Sincères condoléances aux familles éplorées, à chaque ivoirien, chaque ivoirienne.

Puisse Dieu guérir les blessures, restaurer les cœurs et nous accorder Sa PAIX.

La vie continue, la solidarité doit aussi continuer.

“CŒUR D’OR-MAINS D’OR”, mon cœur aime, mes mains agissent.

Anne BAKOUM

