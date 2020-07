Urgence inscription, pour le concours de la 3e édition 2020.

Le ministere de la santé et de l’hygiene publique à officielement lancé le concours des bébés choco.

Après le lancement officiel au Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique de Côte d’Ivoire, 2e étape avec la poursuite des inscriptions jusqu’au 24 juillet à 19 heures GMT.

“Parents des villes ou communes d’Attécoubé, Plateau, Bingerville, Songon, Aboisso, Guiglo, Sassandra, Bongouanou, Korhogo, Marcory; approchez vos centres de Santé ou (toute autre ville ou commune de Côte d’ivoire).

Veuillez envoyez dès à présent et urgemment pour ceux qui remplissent les critères, la photo numérique (Sans correction) de votre bébé, numéro d’un des parents et le nom de votre commune ou ville aux numéros whatsApps suivants 87209328 et 74147482

Pour toutes les informations, veuillez appelez les 74147482 / 01637029 et visitez la page facebook https://www.facebook.com/bblepluschoco.” indique le ministere de la santé dzans un communiqué rendu publique

