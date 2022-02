Côte d’Ivoire/ Lancement de la COP15 à Abidjan : le gouvernement ivoirien réaffirme son engagement à lutter contre la désertification

Le ministre d’État, ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kouassi Adjoumani, a réaffirmé l’engagement du gouvernement ivoirien à lutter contre la désertification.

C’était à l’occasion du lancement des activités de la 15ème Conférence des Parties sur la désertification et la sécheresse (#COP15), le 09 février à #Abidjan.

« L’organisation par notre pays de la COP15, constitue, en réalité, le prolongement d’un engagement constant de la Côte d’Ivoire dans la recherche de solutions contre la dégradation de nos sols », a déclaré Kobenan Kouassi Adjoumani, représentant le Premier Ministre Patrick Achi à cette cérémonie.

Selon le ministre d’État, la lutte contre la désertification et la sécheresse constitue une priorité nationale dans le choix des politiques de développement socio-économiques. Il a appelé les États partie à prendre la résolution pour « garantir à la descendance, un monde bien meilleur ».

De l’avis du ministre de l’Environnement et du Développement durable, Jean Luc Assi, les engagements de la Côte d’Ivoire s’inscrivent dans la perspective de l’atteinte de l’ODD qui vise à « Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon durable, gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation des sols et mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité́ ».

Il a indiqué que la COP15 sera l’occasion pour la Côte d’Ivoire et pour l’ensemble des pays de sensibiliser aux solutions et à la nécessité de réhabiliter les terres dégradées en Côte d’Ivoire.

Selon le président du comité d’organisation de la Cop15, Abou Bamba, 60% des terres cultivables sont dégradées. Ce qui entraine la baisse de la productivité agricole et de la croissance économique, ainsi que la vulnérabilité de la femme rurale.

La Côte d’Ivoire abritera, du 09 au 20 Mai 2022, la COP15 autour du thème central « Restauration des terres dégradées et agriculture du futur ».

