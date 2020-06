Côte d’Ivoire/ Lancement des épreuves du BEPC 2020.Voici les dispositions à prendre

Les candidats appelés à retirer leur convocation en ligne

Face à la pandémie du Covid-19, le ministère de l’Education nationale a procédé au réajustement du calendrier des examens scolaire 2019-2020.

L’information rendue publique le jeudi dernier par la ministre Kandia Camara, impose immédiatement de nouvelle disposition et organisation. Ainsi, après la suppression de l’Entrée en 6ème et du Cepe, les épreuves du Bepc, maintenus débutent à compter du lundi prochain sur toute l’étendue du territoire nationale.

Et ce à compter du lundi 08 au 19 juin. Pour y prendre part, les candidats officiels et libres, doivent impérativement présenter leur convocation qu’ils doivent imprimer via le site de la Direction des examens et concours, Deco, sur le site www.men-deco.org.

Indique un communiqué signé des mains de Madame la ministre de l’Education nationale, de l’enseignement technique et de la formation professionnelle. Comme eux, et quoique ne prenant pas part à ces premières évaluations, précise la note du ministre, les candidats inaptes à l’EPS et ceux devant se soumettre au Test d’orientation en classe de seconde doivent également se procurer ce document organique sur le même site.

Les candidats, parents d’élève et administration scolaire, à effectuer un dernier contrôle afin de s’assurer qu’il n’y a pas d’erreur dans les différentes données. Si tel n’est pas le cas, les démarches nécessaires doivent être aussitôt entreprises pour la correction de toute anomalie. Passé la période des épreuves d’EPS, les informations non corrigées ne peuvent plus être modifiées.

Dans le respect des dispositions édictées dans le cadre de la maladie à Coronavirus, COVID-19, la Direction des Examens et Concours (DECO) a intégré dans l’organisation des épreuves d’Education Physique et Sportive de la session 2020 des dispositions visant au respect des mesures barrière. Les candidats ont jusqu’au lundi pour se munir de leur convocation afin de prendre part aux dites examens.

