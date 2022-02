Côte d’Ivoire : Laurent Gbagbo parles des prisonniers militaires

Chaque fois que j’ai un micro devant moi, je parlerai des prisonniers militaires .

Pourquoi sont-ils toujours en prison aujourd’hui ?

Et puis les gens disent les militaires de gbagbo . Moi je n’ai pas d’école de formation militaire . Ce sont les militaires de l’armée ivoirienne ………..

Heureusement qu’on m’a jugé à la HAYE , parce-que si on m’avait jugé ici avec ce que vous connaissez……….. Il faut qu’on libère sans plus tarder les militaires qui sont en prison .

Partout où je serai, je dirai cela parce-que c’est la vérité .

