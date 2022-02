Côte d’Ivoire : le barrage hydroélectrique de Singrobo-Ahouaty réalisé à 50% (Constructeur)

« A ce jour, les travaux ont été réalisés à environ 50%. D’ici le premier trimestre 2023, le barrage hydroélectrique de Singrobo-Ahouaty entrera en service comme cela est prévu », a fait savoir le 4 février 2022, Alain Etty Ekolan, Premier responsable d’Ivoire Hydro Energy, après une visite de chantier entreprise par le nouveau directeur général de CI-Energies, Noumory Sidibé.

« Nous tenons à réitérer notre reconnaissance au Président de la République ainsi qu’au gouvernement pour la confiance qu’ils nous ont faite en nous confiant ce projet. Je rappelle que c’est la toute première fois en Côte d’Ivoire que la réalisation d’un barrage hydroélectrique est confiée à des privés que nous sommes », s’est réjoui Alain Etty Ekolan.

D’un coût global de 114 milliards de F Cfa et haut de 25 mètres et long de 1,3 Km, le barrage hydroélectrique de Singrobo-Ahouaty dont la construction a démarré en mai 2020 aura une capacité de production de 44 Mw, l’équivalent des barrages d’Ayamé 1 et 2 réunis.

En plus de l’énergie, il contribuera significativement à améliorer le cadre de vie des cinq villages environnants Singrobo, Ahouaty, Ahénémou 2, Pacobo et N’Dènou et à la création plus de 500 emplois directs.

« Nous devons faire en sorte que les demandes présentes et futures en termes d’énergie soient satisfaites. Il nous faut pour cela faire croître notre parc de production. Ce projet de Singrobo-Ahouaty devra participer à assurer cet équilibre entre l’offre et la demande d’énergie à partir de 2023. Nous sommes satisfaits de l’évolution des travaux. Nos équipes travaillent en symbiose avec IHE de sorte que les choses se passent bien et que le planning soit respecté », s’est félicité le Directeur général de CI Energies.

Le barrage de Singrobo-Ahouaty sera le troisième barrage installé sur le fleuve Bandama.

