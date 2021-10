Côte d’Ivoire : Le calendrier des examens scolaires 2021-2022 disponible déjà

Le calendrier des examens à grand tirage pour l’année scolaire 2021-2022 est déjà disponible. Comme toutes les années d’ailleurs, c’est très tôt que ce calendrier est dévoilé pour permettre aux acteurs ainsi qu’aux candidats de s’apprêter.

Le CEPE, le BEPC et le Bac sont déjà programmés. Les épreuves physiques et pratiques y figurent.

La dernière année scolaire, les examens scolaires à grand tirage nous ont servis leur lot de surprises. La tendance générale qui s’était dégagée était la baisse des taux depuis le CEPE jusqu’au baccalauréat. Pour certains, c’était un nouveau départ. Pour d’autres par contre, il fallait lever le pied pour permettre au maximum d’élèves d’avancer.

Dans un contexte de normalisation du système éducatif ivoirien avec en toile de fond les états généraux et les résultats attendus, les autorités du ministère ne baisseront pas la garde et continueront certainement sur cette lancée. Avec les réformes marquées par le retour de la dictée, l’introduction des coefficients au premier cycle de l’enseignement secondaire…, les examens à grand tirage de cette session 2022 auront peut-être une autre saveur. Attendons de voir ce que nous réservera 2022, des résultats plus en hausse peut-être.

