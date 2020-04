Côte d’Ivoire: le CNRA cambriolé par des individus armés en plein couvre-feu

Le siège social du Centre national de Recherche agronomique (CNRA) situé au Km 17, route de Dabou, a été cambriolé par des individus armés.

L’officier supérieur de police a annoncé que des enquêtes sont ouvertes. « Des recherches sont déjà lancées, les résultats feront l’objet de diffusion ultérieure », a-t-il ajouté.

Selon des sources sécuritaires, les quidams auraient passé en revue tous les bureaux de la comptabilité et du service de communication en passant au peigne fin tous les placards et tiroirs et dossiers dans les bureaux du directeur des affaires administratives et financières, et laissé sens dessus-dessous le bureau du directeur général, Dr Yté Wongbé, et celui de sa secrétaire.

Le CNRA a été créé en 1998 suite à la dissolution de plusieurs structures de recherche (IDEFOR, IDESSA, CIRT), dans le but de mieux coordonner la recherche agronomique afin d’obtenir de meilleurs résultats. Le Centre regroupe plusieurs sites répartis sur l’ensemble du territoire national.$

