Côte d’Ivoire : le démenti de l’agence emploi jeune

ATTENTION ANARQUE !!!

Il nous revient de façon persistante que des individus usurpent l’identité de l’Agence Emploi Jeunes pour soumettre, via des courriels, des “formulaires de recrutement” à de jeunes demandeurs d’emploi. Aussi, vont-ils jusqu’à exiger une somme de 3000FCFA comme “frais de justification” d’une prétendue “visite médicale”. Attention ! Il ne s’agit ni plus ni moins que d’une arnaque.L’Agence Emploi Jeunes ne se reconnaît ni de près ni de loin dans les agissements de ces individus. Par conséquent, elle condamne ces actes qui jettent le discrédit sur ses services, décline toute responsabilité et met en garde ses usagers face à de telles forfaitures. L’Agence Emploi Jeunes rappelle que ses services sont entièrement gratuits et invite tout un chacun à se référer aux publications d’offres d’emplois sur le site www.agenceemploijeunes.ci ou appeler au 98197.

