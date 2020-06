Côte d’Ivoire: le général Apalo Touré échange avec les populations après un conflit à Yorobodi

Le Général de Division ALEXANDRE Apalo Touré, Commandant Supérieur de la Gendarmerie Nationale, a échangé le dimanche 31 mai 2020 avec les habitants de Yorobodi(Est du pays, département de Sandegué) après un conflit sur la réhabilitation d’une mosquée.

Sur place, le Commandant Supérieur a échangé avec les autorités administratives, coutumières et religieuses.

Par ailleurs, lors de son entretien avec les Gendarmes, le Général de Division ALEXANDRE APALO TOURÉ, les a félicités pour leur promptitude qui a permis de circonscrire les dégâts avant de leur demander de poursuivre la mission avec rigueur et professionnalisme. Aux officiers, il a donné des directives précises relatives aux dispositions de maintien de l’ordre et à la procédure judiciaire en cours.

Il faut noter que outre le saccage de la mosquée, ce conflit a occasionné la mort d’une personne et fait 04 blessés.

Aminata 24

Comments

comments