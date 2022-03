Côte d’Ivoire : le gouvernement enfin disposé à abandonner les poursuites judiciaires contre Soro et Blé et faciliter leur retour au pays

Le dialogue politique a enfin livré ses conclusions ce vendredi 4 mars 2022. Au nombre des mesures phares figurent l’abandon des poursuites contre Guillaume Soro et la facilitation de son retour en Côte d’Ivoire.

L’ancien Président de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire Guillaume Kigabfori Soro est en exil depuis trois (3) ans. Ses partisans n’ont cessé de réclamer son retour au pays. Dans cette lutte, ils ont été rejoint par d’autres membres de l’opposition ivoirienne. Ces derniers ont fait du retour de Guillaume Soro, un préalable à la paix et à la réconciliation nationale.

Le gouvernement favorable au retour de Soro en Côte d’Ivoire.

Après deux (2) mois de discussion dans le cadre du dialogue politique, les parties (pouvoir, opposition et organisations de la société civile) sont unanimes que l’ex-premier ministre fasse son retour en Côte d’Ivoire afin de participer à l’action politique. En plus de Soro, le gouvernement ne trouve pas non plus inconvénients au retour de Charles Blé Goudé à Abidjan.

