Côte D’Ivoire: le gouvernement ivoirien interpellé sur des récentes inondation

Depuis des décennies, les différents gouvernements du pays n’ont pas su trouver la solution contre les pluies diluviennes qui inondent les locaux, c’est fort de ce constat que le vice président Ange Patrick Anaky du LIDER a fait surface pour interpeller 10 ans le gouvernement actuel. Ci dessous le communiqué



“Le Vendredi 22 Octobre 2021, Abidjan la perle des lagunes a connu une pluie torrentielle ayant fait des dégâts matériels, et malheureusement provoquée des pertes en vie humaine.

C’est avec une grande consternation que j’ ai appris le décès de 4 personnes dont un enfant de 3 ans.

Le Vice – Président LIDER en charge de la Solidarité, de l’Action Sociale, et de la Protection maximale de l’Enfance (LIDER SASPE) avec les membres de son conseil de cabinet présentent les condoléances les plus attristés aux familles éplorées.

Nos pensées vont aussi à l’endroit des premiers secours qui, dès les premières heures de cette pluie torrentielle ont évalué les risques dans l’effort d’une mitigation considérable, afin d’éviter une calamité à grande échelle.

Pendant plus d’une décennie, nous avons subi les aléas causés par ces pluies diluviennes répétitives avec la destruction de logements, la destruction de biens matériels, la destruction de business entrepreneuriale augmentant la pauvreté, et surtout la perte en vie humaine.

La perte en vie humaine d’un enfant en est de trop.

IL est vraiment temps de circonscrire ce fléau. Peut être une assise ( comme les états généraux de l’éducation ) pourrait voir le jour afin de trouver des solutions durables, avec la présence effective des:

Acteurs politiques,

Acteurs de la société civile,

Experts en management de risques et stratégie de mitigation de fléaux,

Experts de la construction et l’urbanisme,

Experts de la sécurité et protection civile, et autorités compétentes,

Fait à Abidjan le 25 Octobre 2021″



Ange-Patrick Anaky Vice-président LIDER, Chargé de la Solidarité, de la Protection de l’Enfance.

Comments

comments