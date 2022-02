Côte d’Ivoire : le gouvernement vise la création d’au moins 3 415 000 emplois à l’horizon 2025

le 22 février 2022- Le gouvernement ivoirien a pour ambition de créer au moins 3 415 000 emplois à l’horizon 2025 et de réduire substantiellement le sous-emploi et la précarité des jeunes, a rappelé le 19 février 2022 à Grand-Bassam, la directrice de cabinet du ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l’Insertion professionnelle et du Service civique, Karitia Coulibaly De Medeiros.

C’était lors de la cérémonie de clôture d’un atelier de réforme et d’harmonisation des programmes de formation et d’insertion professionnelle des jeunes organisé par ledit ministère, les 18 et 19 février 2022 à Grand-Bassam et qui a réuni les différentes entités sous tutelle de ce département ministériel et d’autres ministères.

Selon Karitia Coulibaly De Medeiros, la réforme et l’harmonisation des programmes de formation et d’insertion professionnelle mis en œuvre par le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l’Insertion professionnelle et du Service civique devraient permettre d’agir sur les leviers critiques de la performance pour offrir chaque fois plus d’opportunités d’insertion pour le plus grand nombre de jeunes.

C’est pourquoi, elle a engagé les acteurs des structures sous tutelle de son département à capitaliser les acquis de cet atelier.

« Nous devons gagner le pari de l’emploi des jeunes, priorité absolue du gouvernement », a-t-elle insisté.

Quant à l’administrateur de l’Agence Emploi Jeunes, Jean-Louis Kouadio, il a indiqué qu’une prise en charge du jeune dans sa globalité permettra de l’insérer durablement sur le marché du travail.

Pour lui, cet atelier qui entend harmoniser les différents dispositifs d’insertion « résout un problème d’efficacité et d’efficience des programmes ».

Comments

comments