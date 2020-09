Côte d’Ivoire : le lycée moderne de Dimbokro doté d’une salle multimédia

Le ministre de l’Economie et des Finances, Adama Coulibaly, a doté le lycée moderne de Dimbokro d’une salle multimédia de 15 millions de francs CFA, rapporte le confère de l’AIP.

Le représentant du ministre, Silué Daouda a remis les clés de la salle des technologies de l’information et de la communication (TIC), lors d’une cérémonie qu’il présidait, le samedi 29 août 2020, au sein de l’établissement scolaire. Equipée de 17 ordinateurs portables, 17 sièges individuels, un placard multifonction et un projecteur vidéo, cette salle des TIC dont les travaux ont été lancés en mars 2020, est le fruit d’un partenariat avec Huawei Côte d’Ivoire.

Le directeur général adjoint, Lionel Liu, a évoqué quelques actions de Huawei-CI notamment les projets « Graines de l’avenir » et « ICT compétition » qui ont permis de former 1200 jeunes au métier du numérique. Il a souligné la volonté de son entreprise à accomapgner le gouvernement dans sa politique de développement technologique en Côte d’Ivoire.

Ce joyau permettra aux personnels et aux apprenants d’être connectés au monde et de bien suivre les recherches dans la quête du savoir, a affirmé, Silué Daouda, indiquant que ce don s’inscrit dans la vision du ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle, Kandia Camara. Il a invité les bénéficiaires à prendre soin de la salle et d’en faire bon usage.

Sapel MONE

