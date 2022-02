Côte d’Ivoire : Le ministre Adama Diawara échange avec les premiers responsables des universités, grandes écoles et centres de recherche publiques

Face aux nouveaux défis qui se présentent à son secteur, le ministre Adama Diawara a rencontré le mercredi 16 février 2022, à la salle du conseil de l’Université Félix Houphouët Boigny, les présidents d’universités, les directeurs généraux des grandes écoles, et les directeurs des centres de recherche. Au titre des informations, le ministre a promis mettre à la disposition de tous, les textes de loi sur l’enseignement supérieur et les écoles doctorales pour avis. Il a par la suite demandé aux différents responsables de réfléchir sur les conditions de reconnaissance des diplômes obtenus à l’étranger, notamment ceux des écoles de formation évoluant dans le domaine de la santé. Le ministre a également insisté sur la nécessité de respecter le calendrier universitaire.

Au titre du recrutement 2022, le professeur Adama Diawara a donné les différentes étapes du concours et les critères de sélection. En plus de l’audition, les candidats devront se soumettre à un test écrit dans leur spécialité et le classement se fera en fonction des notes obtenues.

Sur tous ces points, il a donné 48h d’analyse et de réflexion à tous les responsables pour lui faire parvenir leurs contributions.

