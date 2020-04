Côte d’Ivoire: le ministre Anne Ouloto distribue des sacs poubelles à des gens qui réclament des masques

Anne Désirée Ouloto s’est lancée dans une série de distribution de sacs poubelles à travers la ville d’Abidjan, pour dit-elle, que les populations vulnérables y jettent « les paires de gants et les caches-nez » en rapport avec la lutte contre le coronavirus. Une opération douteuse qui rappelle l’opération spectaculaire de lavage de bitume abondamment raillée sur les réseaux sociaux.

Et Anne Désirée Ouloto, la ministre de l’Assainissement et de la Salubrité d’Alassane Ouattara, remit le couvert. Profitant de la crise du coronavirus, elle cherche un moyen de donner l’impression qu’elle fait son travail, alors que ses initiatives ne sont ni pertinentes, ni utiles. jugez-en par vous-mêmes.

« Samedi, 04 avril, à Cocody, Angré-Château, en vue de rompre la chaîne de contamination et bouter hors du pays le Covid19, la ministre Anne Désirée Ouloto a procédé au lancement officiel de la mise à disposition de sacs poubelles aux ménages vulnérables du District d’Abidjan », écrivent les services de la ministre, dans une note. Pour qui connait Abidjan, pour rechercher des populations vulnérables, on peut se rendre partout sauf à Angré Chateau, un quartier où un simple « deux-pièces » peut aller jusqu’à 100 000 FCFA.

Pire, la cité du Groupement 4000 choisie par elle, pour faire cette distribution gratuite de sacs poubelles aux populations dites vulnérables, fait partie des cités les plus huppées de la capitale abidjanaise, voisine de la cité du regretté DJ Arafat, à Angré. Pire, c’est sur le boulevard Latrille, devant un supermarché fréquenté par des personnes aux revenus élevés, que la cérémonie s’est déroulée, en attestent certaines images.

ANNE OULOTO ET LES SACS POUBELLES

« Le gouvernement, à travers cette action, entend sensibiliser et aider les ménages les plus vulnérables à bien conditionner leurs déchets, notamment les nouveaux types de déchets à risques que sont les paires de gants et les caches-nez », insiste Anne Ouloto. Sur des images, on voit la ministre offrir des sacs poubelles à des personnes ne portant pas de masque.

Questions : à quoi va servir un sac poubelle à un individu qui n’en a pas besoin, s’il a des revenus élevés ? Et s’il n’a pas de revenus élevés, à quoi va encore servir un sac poubelle, s’il n’arrive même pas à s’offrir à manger ? Dans les deux cas, à quoi va servir un sac poubelle destiné à recevoir des masques, quand il est difficile de s’en procurer à Abidjan ?

En effet, il y a rupture de masques dans les pharmacies et ceux qui sont disponibles coûtent chers. La plupart des masques vendus dans les rues sont de qualité douteuse et aucun organisme ne se charge de contrôler et de valider leur conformité.

En définitive, Anne Ouloto n’a-t-elle pas encore trouvé un moyen pour servir ses propres intérêts, après l’opération de lavage du bitume qu’elle s’est empressée de faire, tambours battants et qui a révélé, les jours qui ont suivi, qu’elle relevait davantage de l’impréparation que de l’efficacité ?

Lire sur afrik soir

Comments

comments