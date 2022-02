Côte d’Ivoire : le Ministre de l’Hydraulique rassure la population de Bouaflé

Hier vendredi 04 février 2022, le Ministre de l’Hydraulique, Monsieur Laurent TCHAGBA , a effectué une mission à Bouaflé pour s’enquérir de l’évolution de la situation de crise d’eau que vivent les populations de Bouaflé depuis le déversement accidentel du contenu d’un camion citerne transportant de l’hydrocarbure dans le fleuve Marahoué.

En effet depuis le mercredi 26 janvier 2022, un camion-citerne transportant de l’hydrocarbure s’est renversé à l’entrée du pont de la Marahoué déversant tout son contenu dans le fleuve de la Marahoué tout juste à côté de la station de traitement de la Société de Distribution d’Eau de la Côte d’Ivoire (SODECI).

Par précaution, la station a été mise à l’arrêt afin que l’examen en laboratoire de la qualité de l’eau se fasse pour éviter tout risque de contamination des populations par une eau polluée.

Dès les premières heures de cette crise , le Ministre de l’hydraulique a mobilisé tous ces collaborateurs de l’ONEP et de SODECI afin que toutes les dispositions tectoniques soient prises pour maîtriser cette pollution. Aussi a t_il fait affecter 04 camions citernes afin que les populations soient desservies en eau potable.

Ce service par les camions citernes de l’ONEP est appuyé par un camion citerne du Centre de Secours d’Urgence de Bouaflé .

Ces cinq (05) citernes fournissaient 56.000 Litres d’eau par voyage et les points de remplissage de ces citernes sont la ville de Pakouabo à 20 km de Bouaflé et la société SOLIBRA dont le forage est à 03 km de la ville . Elles font chacune 06 voyages en moyenne par jour, malheureusement, en dépit de toutes ces dispositions, l’approvisionnement restait insignifiant par rapport à la taille de la population.

C’est pourquoi, le Ministre de l’Hydraulique a encore affecté ce vendredi 04 janvier 2022, six(06) autres camions citernes.

Au total, 11 camions citernes desservent maintenant les populations, le Ministre a annoncé que des cubutenaires(gros flux de réserve d’eau) seront installés sur les sites sensibles comme l’hôpital .

Monsieur le Ministre Laurent Tchagba présente toutes excuses à la population pour cet incident indépendant de sa volonté, il appelle les populations au calme et les rassure que toutes les dispositions sont prised afin de rétablir la situation dans les meilleurs délais.

Il est est bon de rappeler que le Centre Ivoirien Antipollution (CIAPOL) a déjà mené des actions de dépollution du lundi 31 janvier au mercredi 02 février 2022

Après cette dépollution, la SODECI fera encore des analyses, afin de déterminer la qualité de l’eau brute et traiter toute la filière pour assainir toute la canalisation avant la station la remise en service de la station de traitement .

En attendant, la continuité du service est assurée par les camions citernes

Le préfet de région monsieur Gombagui Gueu Georges qui avait à ses côtés le Député de Bouaflé l’honorable Koné Issiaka et le 4ème vice président du conseil Régional monsieur Gbosso Vincent représentant le président Zamblé Zephirin , s’est réjoui de la promptitude avec laquelle monsieur le Ministre de l’hydraulique a réagi à cette crise pour trouver des solutions, au nom des populations, il a traduit sa reconnaissance et sa gratitude au Ministre Laurent TCHAGBA pour toutes les actions menées et surtout pour son déplacement jusqu’à Bouaflé afin de rassurer les populations. Il a enfin espéré que la situation soit rétablie dans les meilleurs délais pour mettre fin au calvaire des populations.

Le Ministre de l’hydraulique Laurent TCHAGBA, a rassuré le préfet, les élus, cadres et les chefs de la gestion rapide de cette crise et il en a profité pour présenter les projets hydrauliques en cours dans la région de la Marahoué pour renforcer l’accès à l’eau potable des populations.

