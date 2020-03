Côte d’Ivoire : Le ministre du Commerce et de l’industrie dément toute fermeture de commerce

Des individus malintentionnés se servant des réseaux sociaux (Facebook, WhatsApp,…) et des canaux téléphoniques (sms et appels, téléphoniques) font circuler des rumeurs malveillantes faisant croire, notamment à la fermeture des marchés,supermarchés,centres commerciaux et tout autre lieu d’exercice d’activités commerciales.

Le Ministre du Commerce et de l’Industrie tient à apporter un démenti formel à ces rumeurs et rassure les populations que ces fausses informations ont pour seul et unique but de paralyser l’activité commerciale, avec des conséquences désastreuses pour les populations.

Par conséquent,les populations sont invitées à ne pas céder à la psychose, à n’accorder aucun intérêt à ces rumeurs infondées et à s’informer sur les canaux officiels.

Par ailleurs,le Ministre du Commerce et de l’Industrie rappelle la prise de dispositions nécessaires pour assurer l’ouverture des commerces sur toute l’étendue du territoire nationale la continuité de l’approvisionnement régulier du marché.

Souleymane DIARRASSOUBA, Ministre du Commerce et de l’Industrie.

AbidjanTV

Comments

comments