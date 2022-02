Côte d’Ivoire : Le ministre gouverneur Pascal Abinan sera investi le 12 mars 2022

Un faux compte Facebook dénommé PLCC_ plateforme de lutte contre la Cybercriminalité et un faux Le ministre Gouverneur du district autonome de la Comoé, Pascal Abinan sera investi le samedi 12 mars 2022. L’information a été portée aux députés, sénateurs, maires et cadres du district autonome de la Comoé au cours d’une rencontre d’échange, le mercredi 2 février 2022 au district d’Abidjan au Plateau.

Pour cette cérémonie, le ministre Gouverneur, Pascal Abinan a demandé l’implication de tous afin de faire de cette cérémonie d’investiture une des meilleures. » Nous sollicitons la participation de tous, l’implication de tous; des Rois, des chefs traditionnels, de la jeunesse, des cadres et élus. La mobilisation doit être totale et exceptionnelle. Nous comptons sur vous », a dit le ministre Gouverneur du district autonome de la Comoé. Le préfet de la Région d’Abengourou , Florentin Assamoi a été désigné président du comité d’organisation de cette cérémonie.

Présent à cette rencontre, le ministre Siandou Fofana a promis de s’impliquer pour la réussite de l’événement. Nous allons nous préparer pour que cette investiture soit une des plus belles , a soutenu le ministre du Tourisme et des Loisirs.

