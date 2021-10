Côte d’Ivoire : le ministre Sidi Touré en visite pour s’imprégner des conditions de vie des poissons, le bilan

« Annuellement, nous ne produisons qu’à peine 5000 tonnes, là où nous importons près de 600. 000 tonnes. Ceci n’est pas acceptable. Il faut que les ivoiriens s’intéressent à ce secteur en termes d’acteurs dans toute la chaîne de valeur, pour se faire de l’argent, consommer local et consommer de la qualité. Beaucoup de jeunes continuent de croire qu’ils ne peuvent se réaliser qu’à la Fonction Publique. Il faut que cette vision évolue parce que d’autres secteurs existent. Et les secteurs de l’aquaculture et de l’élevage font partie de cette liste.» a expliqué le ministre des ressources animales et halieutiques Sidi Touré.

Cet appel à l’endroit des jeunes, a été fait le samedi 02 octobre 2021 au terme d’une visite marathon du ministre Sidi, démarrée à la station piscicole de la Loka, puis cap a été mis au centre de stockage d’aliments pour poissons sis dans les locaux de la mairie de Bouaké ex-ONUCI et enfin au Centre National de Recherche Agronomique (CNRA) situé au corridor Sud de la ville. Il est à notifier que les premiers alevins du CNRA, ont été reçus le 29 mars 2019 et ont été grossis avant d’être reproduits. Cette année, 10 000 alevins sexés mâles ont été livrés. En 2020, ce sont 55 000 alevins et à la date d’aujourd’hui, il y a environ 70 000 alevins mâles déjà livrés aux pisciculteurs.

Cette visite a été l’occasion pour le ministre d’attirer l’attention de tous, sur la ferme nécessité de couvrir les besoins nationaux en termes de consommation de poissons. À cet effet, le ministre a fait savoir que des mesures doivent être prises pour produire par an, un total supplémentaire de 595 000 tonnes de poissons pour une autosuffisance alimentaire des ivoiriens.

T.K.Emile

