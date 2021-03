Côte d’Ivoire: le pasteur Camille Makosso aperçut avec des ministres du RHDP, Serge Bilé réagit

Le journaliste-écrivain franco-ivoirien, Serge Bilé, a marqué sa colère, après les sorties de Camille Makosso, soi-disant pasteur marmailleur, qui s’est filmé en train de converser avec certains ministres dont Mamadou Touré et Sidiki Konaté, dans une affaire sombre visant à faire des allégeances en échange d’intérêts. « C’est le règne des marmailleurs, des corrompus et des médiocres », s’est-il indigné, sur son mur Facebook.



Je voulais faire un post ce matin sur l’Afrique et mon effroi quand je lis et vois ce qu’il se passe ces jours-ci du côté d’Abidjan. Ce devait être une piqûre de rappel après l’expression « misère morale » que j’avais lancée l’an dernier et qui a fait florès depuis. Finalement un ami ivoirien m’a envoyé ce message qui résume bien mon dépit.

« Lorsqu’on parle des personnes qui font l’actualité chez nous, ce ne sont plus les écrivains, les musiciens de talent, les politiques qui ont des idées, mais plutôt les pasteurs, les cyber activistes, les rebelles, etc. C’est le règne des marmailleurs, des corrompus et des médiocres. Le pays est tombé.

