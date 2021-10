Côte d’Ivoire : le PM Patrick Achi et 5 personnalités décorées par la grande chancelière…

Le Premier Ministre ivoirien, Patrick Achi, et cinq autres personnalités ont été décorées, le 15 octobre 2021 à Abidjan, dans l’Ordre de la Dignité de Grand-Officier par la Grande Chancelière Henriette Dagri-Diabaté.

Les autres récipiendaires sont : Mamadou Koné (Président du Conseil Constitutionnel), N’golo Fatogoma Coulibaly (Président de la Haute Autorité de la Bonne Gouvernance), Théophile Ahoua N’Doli (Inspecteur Général d’État), Téné Birahima Ouattara (Ministre d’État, Ministre de la Défense) et Tiémoko Meyliet Koné (Gouverneur de la BCEAO). Seize autres personnalités ont été élevées dans divers Ordres.

« Merci pour votre contribution à la construction d’une Côte d’Ivoire encore plus solidaire. Chaque fois qu’il vous arrivera d’arborer les insignes de votre décoration, vous apparaîtrez comme une figure de mérite, c’est-à-dire de compétence et de dignité », a dit la Grande Chancelière.

Elle les exhortés à poursuivre leur engagement en faveur de la paix et du progrès pour les Ivoiriens.

Au nom des récipiendaires, le Ministre, Directeur de Cabinet du Président de la République, Fidèle Sarassoro, a dit la reconnaissance du Premier Ministre et de tous les autres récipiendaires au Président de la République. « Ensemble, nous dédions cette distinction au Chef de l’État. Cette distinction est une note d’encouragement à faire plus. En nous mettant en lumière aujourd’hui, ce sera notre privilège et notre devoir de toujours lui faire honneur », a ajouté Fidèle Sarassoro.

news.abidjan.net

Comments

comments