Côte d’Ivoire : le Premier Ministre Patrick Achi est à Tougbo

Tougbo, à l’extrême Nord du pays, avec nos frères et sœurs du Bounkani et du Tchologo, nous avons lancé avec Birahima Téné Ouattara, Mamadou Touré et de nombreux membres du Gouvernement, la deuxième phase du Programme Social du Gouvernement, décidée par le Président de la République Alassane Ouattara.

Par son ampleur budgétaire – 3.200 milliards de FCFA ! – son ambition de long terme – il va durer 3 ans -, ce programme est bien plus qu’un « simple » programme social. C’EST UN PROGRAMME DE PROGRÈS !

Pour les Ivoiriens. Oui, avec le PSGouv2, nous voulons qu’en 2022, 2023 et 2024, les progrès économiques du pays puissent être, plus que jamais, partagés par le plus grand nombre et qu’une Côte d’Ivoire toujours plus solidaire devienne toujours plus concrète et visible. En luttant contre la fragilité dans les zones frontalières du Nord, en luttant pour l’amélioration des conditions d’études au primaire comme au secondaire ; en luttant pour l’amélioration des conditions de vie des ménages et la fourniture des services publics essentiels ; en luttant pour la couverture sociale des populations fragiles ; en luttant enfin pour l’insertion professionnelle des jeunes.

Oui, notre jeunesse, sa formation, son avenir, ses emplois, seront au cœur du PSGouv2 !

Nous savons bien que notre jeunesse a pu avoir le sentiment d’être parfois délaissée. Ce n’est pas le cas. Bien au contraire !

Elle est au centre des préoccupations du Président de la République. Ainsi, au travers du PSGouv2, ce sont des dizaines de milliers de jeunes qui seront pris en charge, formés, accompagnés dans l’entrepreneuriat, pour un financement de plus de 32 milliards de FCFA.

Ainsi aidée, soutenue, encouragée, valorisée, la jeunesse ivoirienne pourra reprendre le flambeau qui est le nôtre : celui de faire une grandir une nation dans le travail, l’union et la discipline, de bâtir une société de paix où il fait bon vivre, d’atteindre cette terre d’espérance et cette patrie de la vraie fraternité que célèbre notre hymne .

