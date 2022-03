Côte d’Ivoire : le premier ministre Patrick Achi exhorte les acteurs culturels à s’approprier le digital

Le Premier Ministre ivoirien, Patrick Achi, a exhorté le 5 mars 2022 à Abidjan, les acteurs culturels à s’approprier le digital pour être plus performants dans l’exercice de leur métier. C’était à l’ouverture de la 12ème édition du Marché des Arts et du Spectacle d’Abidjan (#MASA) qui se tient du 5 au 12 mars.

“Comme tous les domaines, le milieu des arts et de la culture doit être dynamique et toujours chercher à s’adapter aux différentes mutations sociales, sociologiques et économiques. Le thème du présent MASA est une exhortation aux créateurs de contenus à s’inscrire dans l’innovation, notamment celle de la transformation digitale “, a exhorté Patrick Achi.

Et d’ajouter que le digital a bouleversé la culture et a modifié radicalement les conditions d’accès à une grande partie de ses contenus. Et ce, en les démocratisant et en les mettant à disposition en temps réel. En outre, le digital impose l’invention de nouveaux équilibres économiques.

Le Chef du gouvernement a souligné qu’il n’est plus possible pour un artiste, de vivre passionnément son art et de ne pas avoir d’identité virtuelle, ni d’activités numériques sur le réseau, car avec le digital l’espace de création, d’inspiration et de rayonnement n’est plus national, mais continental, voire mondial.

Le MASA est un programme de développement culturel des arts et du spectacle africain. Ses objectifs sont, entre autres, le soutien à la création et à la production de spectacle de qualité ; la facilitation de la circulation des créateurs et leur production en Afrique et dans le monde ; la formation des artistes et des opérateurs de la chaîne de production des spectacles ; et le développement du secteur des arts de la scène (musique, théâtre, danse), relevant du continent africain. Il est une mine de véritables opportunités pour les jeunes et les artistes qui y participent.

La présente édition réunit 26 nations, 98 groupes des arts et du spectacle, pour offrir environ 200 spectacles. Elle se tient dans différents endroits du District d’Abidjan, notamment le Palais de la Culture, l’Institut français, la Place Figayo à Yopougon, etc. Le thème du MASA 2022 est : « Les industries culturelles et créatives, le défi des contenus ».

Comments

comments