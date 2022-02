Côte d’Ivoire : Le président de la Cour des comptes informe que la dette ivoirienne est estimée à 47%

Ce mercredi 02 février 2022 Le président de la Cour des comptes de Côte d’Ivoire, Kanvaly Diomandé, a rassuré, parlant de l’endettement de la Côte d’Ivoire, que “le pays n’a aucun clignotant au rouge à ce stade”. C’était à l’occasion du point de presse de clôture des assises de la 9ème Assemblée générale de l’Association des institutions supérieures de contrôle ayant en commun le français (AISCCUF).

Le président Kanvaly Diomandé a rappelé que le ratio de l’endettement dans la zone UEMOA est de 70%. “La Côte d’Ivoire en est loin”, a-t-il indiqué.

Le président de la Cour des Comptes a, toutefois, signifié que son institution surveille l’évolution de la dette ivoirienne estimée à 47%.

Ouverte le 31 janvier 2022, l’Assemblée générale de l’AISCCUF a porté à la tête de l’Association, pour un mandat de trois ans, le président de la Cour des comptes du Sénégal, Mamadou Faye.

L’Association des institutions supérieures de contrôle ayant en commun l’usage du français est un cadre d’échanges entre les Institutions supérieures de contrôle de l’espace francophone. Elle a pour objectif de faciliter les rencontres entre ses membres, d’organiser leur coopération, d’encourager la diffusion des normes internationales et de bonnes pratiques et de concourir au renforcement des capacités par la formation et l’assistance technique.

