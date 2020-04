Côte d’Ivoire: le président Ouattara va-t-il proroger la date de validité des CNI ?

Invité de la rédaction de ‘’Dernière Heure Monde’’, Guikahué s’est prononcé sur les dossiers de l’enrôlement CNI, du liste électorale…

Le Ministre de l’Administration du Territoire et la Décentralisation a dit que l’obtention de la Carte Nationale d’Identité n’est pas une opération électorale. Pour voter, il faut être inscrit sur la liste électorale, avoir 18 ans et être Ivoirien. Le certificat de nationalité et la carte nationale d’identité sont les deux documents qui prouvent que nous sommes Ivoiriens. Et on pourra s’inscrire sur la liste électorale lorsqu’on a son certificat de nationalité ou sa carte nationale d’identité. Pour faire la carte nationale d’identité, il faut nécessairement se faire établir un certificat de nationalité. Il faut dépolitiser le débat.

Un article du Code électoral dit : « Pour être électeur, il faut avoir au moins 18 ans et être ivoirien ». Il y a un autre article du Code électoral qui dit : « Pour voter, il faut présenter soit sa carte nationale d’identité ou soit sa carte d’électeur ». En plus sur la carte d’électeur, il y a la photo. Pour plus de précision, le président de la CEI a dit ceci : « la révision de la liste électorale ne concerne pas les 6.500.000 électeurs déjà inscrits. Sauf ceux d’entre eux qui changent de noms et qui changent de lieu de vote». On ne peut pas être inscrit sur la liste électorale et ne pas pouvoir voter. Même si ma carte arrive à expiration, mais le fait que je suis déjà inscrit sur la liste, fait de moi, un électeur.

Du coup, le Président de la République se verra dans l’obligation de proroger la date de validité des cartes nationales d’identité. Le Président Bédié en bon avocat et bon visionnaire, avait fait cette suggestion de proroger la validité des CNI jusqu’en 2021. Le PDCI-RDA mesurant la gravité de la situation du COVID-19, a appelé ses militants au respect des mesures prises par le gouvernement.

Le président Henri Konan Bédié a annulé toutes les activités qui rassemblent. La priorité pour le PDCI- RDA, c’est d’œuvrer pour que cette crise sanitaire prenne fin. Car on ne vote pas avec les morts. Nous, au PDCI-RDA, sommes préoccupés par la santé des Ivoiriens. C’est pourquoi, une fois encore, nous appelons à la suspension de cette opération qui expose les populations à la contamination du COVID-19.

Cependant je voudrais vous rappeler que l’enrôlement pour les CNI n’est pas la révision de la liste électorale. Ce sont deux opérations complètement différentes. Les militants du PDCI peuvent aller faire leurs jugements pour ceux qui ne l’ont pas. Cette opération est gratuite, il leur suffit de se présenter avec deux témoins.

Ensuite qu’ils aillent se faire établir des certificats de nationalité pour prouver qu’ils sont Ivoiriens. Et cette étape est très importante pour le reste du processus.

