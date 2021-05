Côte d’Ivoire: le Promoteur immobilier s’est engagée à mettre à la disposition du ministère 1600 logements

Les clés des premiers logements de la cité « Alain-Richard DONWAHII1 » de Ebimpé destinées aux agents des Eaux et forêts ont été remises aujourd’hui aux souscripteurs à l’occasion d’une cérémonie qui a enregistré la présence effective du ministre DONWAHI et de celle du Secrétaire d’État auprès du ministre de la construction, du Logement et de l’Urbanisme chargé du Logement Social, Koffi N’Guessan LATAILLE

Ce sont au total 17 clés qui ont été remises ce jour sur le site d’Ebimpé qui doit accueillir 396 logements qui seront réalisés grâce au partenariat signé le 08 octobre 2020 entre le ministère des Eaux et Forêts et l’entreprise JARE Industries, promoteur immobilier, pour la réalisation des deux cités « Alain-Richard DONWAHI 1 » et « Alain-Richard DONWAHI 2 ».

Selon le ministre, le Promoteur immobilier s’est engagée à mettre à la disposition du ministère 1600 logements dont 396 à Ebimpé et 1204 à Songon.

Ce partenariat a pour objectif de permettre à chaque agent de disposer d’un logement et d’offrir ainsi, un meilleur cadre de vie à sa famille. C’est pourquoi, Alain Richard-DONWAHI a remercié chaleureusement l’entreprise et ses partenaires pour cette belle coopération portant un social hardi et salué la célérité et le professionnalisme de JARE Industries avait promis la livraison des premières maisons dans un an.

«Nous sommes agréablement surpris de découvrir que grâce à leur efficacité, les premiers logements sont disponibles seulement six mois après », s’est-il réjoui.

M. DONWAHI a assuré ses partenaires qu’il y’a déjà plus de 700 souscripteurs au projet et a rappelé que, le ministère des Eaux et Forêts compte plus de 5000 agents.

Le ministre a également exprimé sa sincère reconnaissance au partenaire pour son appui technique et financier, dans la réalisation de logements sociaux pour tous et a ailleurs convié ses collègues à la cérémonie de Songon, bientôt, pour la 2ᵉ cité Alain-Richard DONWAHI.

Le ministère des Eaux et Forêts a entrepris plusieurs actions dans le cadre de ses activités. Le ministre a cité entre autres activités, l’amélioration des conditions de travail à travers l’équipement des structures déconcentrées en véhicules, en motos, en armes et en matériels de protection, l’harmonisation des baux administratifs des agents des Eaux et Forêts sur les autres corps de l’armées, l’acquisition de drones pour accroître la capacité de surveillance des forêts, de la faune et des eaux, l’adoption de la nouvelle politique forestière ainsi que la loi portant code forestier.

Selon lui, ces dispositions ont accru la capacité d’intervention et de réaction des agents du ministère des Eaux et Forêts.

L’Adjudant Bessekon, représentant les récipiendaires, a au nom de ses camarades exprimé la joie qui l’anime. «Nous venons de recevoir le plus beau cadeau de notre vie. Mr le Ministre, notre rêve caressé depuis longtemps vient de se réaliser comme un éclair sous votre haute autorité. Mr le Ministre, moi et mes amis avons travaillé pendant de longues années pour devenir un jour propriétaire d’une maison et enfin. ENFIN…., enfin, grâce à vous Mr le Ministre Alain-Richard Donwahi, nous voici tous dans la joie. Regardez le bonheur qui se lit sur les bonnes et fraîches figures de mes collègues », a-t-il déclaré.

Les récipiendaires ont également remercié leur patron pour les frais de dossier à eux offert gracieusement le jour du lancement du projet.

Comme doléance, l’Adjudant a souhaité que les travaux de finition s’accélèrent à grands pas pour que toutes les commodités existent sur la belle cité d’ici un (01) mois (évacuation des eaux usées, des eaux pluviales et finition des travaux de viabilisation) afin que les bénéficiaires puissent au plus tôt faire le déménagement avec leurs familles.

Koaci

