Côte d’Ivoire : le réseau des jeunes femmes professionnelles œuvre pour la promotion des droits des femmes

Le Réseau des Jeunes Femmes Professionnelles (JFP) a clôturé le mois de mars, dédié à la promotion des droits des femmes avec une formation sur le thème “L’implication des femmes dans le respect de leurs droits”. Plus d’une centaine de femmes ont participé à cette formation le samedi 30 mars 2024 au musée Adama Toungara d’Abobo.

Mme Koné Assétou, conseillère technique au Ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfant (MFFE) et Présidente du Réseau des Jeunes Femmes Professionnelles, s’est réjouie de la mobilisation des femmes pour cette formation. Elle a présenté ce réseau regroupant plusieurs associations actives dans divers domaines à travers le pays. Elle a également rendu hommage à Mme Kandia Camara, Présidente du Sénat et maire de la Commune d’Abobo, ainsi qu’à la Ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfant, Mme Nassénéba Touré, pour leur engagement constant en faveur des droits des femmes.

Mme Koné a souligné que malgré les défis à relever, les progrès sont encourageants, notamment avec l’élection de la Côte d’Ivoire à la Vice-Présidence d’ONU-Femmes, témoignant de l’engagement du pays pour la promotion des droits des femmes. Elle a encouragé les femmes à se former pour mieux connaître et revendiquer leurs droits.” Avant de revendiquer ses droits, il faut d’abord les connaître ” a-t-elle fait savoir aux femmes.

Lors de cette formation, des interventions ont été menées par Mme Boni Rogatienne, juriste, Mme Coulibaly Bintou Laurence, chargée de la promotion du Genre et de l’entrepreneuriat Féminin au MFFE, et Mme Yapo Florence, directrice départementale de la Promotion de la Jeunesse à Grand-Lahou. Elles ont sensibilisé les participantes sur la connaissance de leurs droits, l’importance de dénoncer les violences faites aux femmes et l’autonomisation par la connaissance des droits.

Toutes les intervenantes ont salué les efforts de l’État de Côte d’Ivoire pour la promotion des droits des femmes à travers un cadre juridique mis en place. Elles ont donc invité toutes les femmes à prendre en main leur destin, mener à bien le combat de l’égalité des chances.

La cérémonie a été honorée par la présence de Mme Yobouet Agathe, conseillère municipale représentant Mme Kandia Camara, Mme Camara Mariam, Directrice de l’autonomisation économique de la Femme au MFFE représentant la Ministre Nassénéba Touré, ainsi que des membres du cabinet du MFFE, des leaders religieux, des chefs traditionnels et communautaires.