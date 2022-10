Côte d’Ivoire: Le Tiama fête ses années d’existence

Inauguré le 27 octobre 1972, « Le Tiama » à emprunté son nom a un arbre de Cote d’ivoire. Conçu et financé par les frères Omais et M.Khalil, hommes d’affaires bien connus dans les milieux financiers ivoiriens, cet hotel de 10 étages et 150 chambres a couté 620 millions de FCFA. À son ouverture, « le Tiama » offre 170 emplois ivoiriens, entourés par 10 cadres expatriés. L’assistance de gestion est assurée par la chaîne Internationale UTH qui gère aussi le Grand Hôtel du plateau .

Il faut noter qu’Akwaba, son snack bar est le premier restaurant en libre-service de Côte d’Ivoire. L’ architecture du « Tiama » est l’oeuvre de Ducharme et Arras auxquels on doit le CHU, les arcades de la BIAO et l’aéroport. Quelques années plus tard, une seconde tour est construite. Écrit par Fabien Habib Bosson pour Houphouetologie.