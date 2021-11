Côte d’Ivoire: l’eau potable pour tous !

Pour améliorer la desserte en eau des populations, la compagnie américaine Fluence Corporation construit une usine d’eau potable qui exploitera la lagune Aghien, la plus grande réserve d’eau douce de Côte d’Ivoire située à 73 km au sud-est d’Abidjan. L’installation lorsqu’elle sera achevée affichera une capacité de 150 000 m3 par jour.

La société basée dans l’État de New York aux États-Unis pose des conduites pour transporter l’eau potable jusqu’à deux châteaux d’une capacité de 5 000 m3 chacun, en cours de finition.

L’eau potable sera ensuite distribuée à quelque 1,5 million de personnes à Abidjan jusqu’en 2040, notamment dans les quartiers d’Abobo, Biabou, Abobo belle ville, Abobo Baoulé, Cocody Angré CHU, Bessikoi, Ayama Débarcadère, Akandjè, Koffakoi, Abatta, Djorogobité, Bingerville et Brofodoumé.

Melv Le Sage

