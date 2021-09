Côte d’Ivoire : l’école primaire du village de Zrebly dans la région du Cavaly à Guiglo

Le gouvernement ivoirien fait des efforts depuis un certain temps pour que le slogan “l’école pour tous” soit une réalité en Côte d’Ivoire. Mais beaucoup reste encore à faire et le gouvernement doit faire plus d’efforts pour remédier au manque d’enseignants, de tables bancs et surtout au manque de bâtiments adéquats qui permettront aux enseignants de dispenser le savoir aux apprenants dans les meilleures conditions.

C’est le cas de l’école primaire du village de Zrebly dans la région du Cavaly, plus précisément dans le département de Guiglo. Les trois (3) bâtiments de cette école primaire à l’ouest de la Côte d’Ivoire ont été construits en banco et leurs toits sont couverts avec la paille. Le comble, l’école se trouve en pleine broussaille comme le témoigne les images ci-dessous. Ce qui expose les enseignants et des élèves aux morsures des animaux dangereux tels que les serpents et autres animaux dangereux.

C’est le lieu pour nous de faire appel au gouvernement ivoirien et surtout au Ministère de l’Éducation Nationale et de l’Alphabétisation (MENA) pour que ce village soit doté d’une école primaire moderne pour le bonheur des populations de ce village.

OUATTARA Yaya

