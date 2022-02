Côte d’Ivoire : les agents de la régulation formés aux gestes élémentaires de secourisme

La Direction de la Formation (DF) du ministère de l’Intérieur et de la Sécurité (MIS) a initié, le jeudi 27 janvier 2022, à l’Ecole de Police d’Abidjan une session pilote de formation en secourisme à l’endroit des fonctionnaires de Police de l’Unité de Régulation de la Circulation (URC) à l’effet de renforcer leurs compétences à la maîtrise des gestes élémentaires de secours.

Il s’agit également de favoriser l’acquisition des connaissances nécessaires à la bonne exécution des gestes de secours destinés à préserver l’intégrité physique d’une victime en attendant l’arrivée des secours organisés (pompiers).

Toutes les sessions de formation s’inscrivent dans la poursuite de la mise en œuvre de l’ensemble des activités du plan de travail annuel de la Direction de la Formation avec pour but la formation des animateurs relais supplémentaires.

A l’issue de la formation, le participant doit être capable d’exécuter correctement les gestes de premiers secours destinés à protéger la victime et les témoins, alerter les secours d’urgence adaptés et secourir la victime (préserver son intégrité physique et morale en attendant l’arrivée des grands secours).

En marge de ces formations, les partenaires PNUD et JICA ont fait un important don de matériels didactiques composés de brancards, gaze, mannequins, Défibrillateur de formation et de matériels informatiques à la Police Nationale.

Par ailleurs, les hôtes ont effectué une visite guidée des réalisations des projets au profit de la Police. L’organisation de ces sessions de formations bénéficie de l’appui du Projet d’Appui au renforcement des capacité de la Police (PARCP), financé par la JICA et mis en œuvre par le PNUD.

Le PARCP est mis en œuvre sur une période couvrant 4 années, de janvier 2020 à septembre 2023. Le budget global est de 3.100.000 USD, dont 1.400.000 USD attendus de la JICA, 1.200.000 USD attendus du Gouvernement et 500.000 USD du PNUD.

