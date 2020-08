Côte d’Ivoire : les concours d’entrée dans les établissements publics de formation professionnelle lancés

Dr Bertin YAO, Directeur des Examens et Concours (DEXC) au Secrétariat d’État chargé de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle (SE-MENETFP) dirigé par Dr Brice KOUASSI, a animé un point de presse ce mardi 04 août 2020, relativement aux concours d’entrée dans les établissements publics de formation professionnelle. C’était en présence de M. Rémi ADOU et de Mme Simone TOURÉ, respectivement sous-directeurs en charge des concours et des examens à la DEXC.

De ce point de presse qui visait à informer les élèves, les parents d’élèves et le grand public, on retiendra que pour la session 2020, ce sont 10.000 places qui sont disponibles pour les concours de préparation du CAP ( Certificat d’Aptitude Professionnelle), au BT ( Brevet de Technicien), au BP (Brevet Professionnel), l’AP/BTS ( Année Préparatoire au Brevet de Technicien Supérieur) et au BTS ( Brevet de Technicien Supérieur). Elles sont destinées à tout Ivoirien âgé de 15 à 27 ans au 31 décembre 2020.

Par ailleurs, les personnes intéressées par une formation par alternance peuvent faire acte de candidature pour préparer un Certificat d’Aptitude Professionnelle par Alternance et un Brevet de Technicien par Alternance.

Les candidats pourront également postuler pour de nouvelles formations dans les trois nouveaux établissements qui ouvriront à la rentrée des classes de septembre 2020, à savoir : le Lycée Professionnel Sectoriel aux Métiers de l’Agro-industrie de Yopougon, le Collège d’Enseignement Technique de Bouaflé et le Collège d’Enseignement Technique de Issia.

Points forts du calendrier des concours 2020, les inscriptions ont débuté depuis le lundi 03 août 2020 et prendront fin le vendredi 28 août prochain, uniquement sur le site www.formation-professionnelle.gouv.ci.

Les compositions auront lieu du samedi 26 au dimanche 27 septembre 2020 sur toute l’étendue du territoire et les résultats seront disponibles le vendredi 16 octobre 2020 sur le même site internet.

Avec GOUV

Comments

comments