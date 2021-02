Côte d’Ivoire: les enseignants fuient les établissements du nord, les principales causes

Les Enseignants d’aujourd’hui semblent avoir peur d’aller enseigner au NORD parce qu’ils se disent que là-bas serait un lieu infernal pour eux.Les autorités éducatives ne disent pas le contraire avec leurs agissements. J’en veux pour preuve la mutation contre son gré du Secrétaire général du MIDD MESMIN KOMOE actuel PCA de la MUGEF-CI au Nord du pays plus precisement à Minignan pour avoir mis son syndicat en grève. Cette mutation était juste pour le sanctionner. Des Enseignants qui ne peuvent pas exercer leurs droits à la grève depuis quelques années dans cette partie du pays pourtant ce droit est garantie par la loi fondamentale du pays (la constitution ).Nous avons vu des Enseignants qui ont fui le Nord à cause d’une grève parce qu’ils disaient subir des menaces de mort. Il a fallu la médiation de leur syndicat et l’obtention des garanties de sécurité pour qu’ils soient raccompagnés à leur lieu de service.Vu toutes ces choses, les Enseignants qui y sont déjàfont mains et pieds pour quitter la zone tandis que d’autres qui y sont nouvellement affectés font leur possible pour éviter d’être dans cette partie du pays.Je conclus pour dire que tout ça à cause de la mauvaise politique politicienne.

Perle Lola

