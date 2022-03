Côte d’Ivoire :les mesures prisent par le gouvernement en vue de juguler la hausse des pris

Face à la cherté de la vie le gouvernement prend des mesures afin de satisfait les attentes de la populations .

Ce sont:

1- Subvention partielle des produits pétroliers ( gasoil) d’un montant de 55 milliards de janvier à mars 2022.

2- Plafonnement pour 3 mois de l’huile de table raffinée, sucre, tomate concentrée, viande de bœuf, pâtes alimentaires.

3- Élargissement de la liste des produits de grande consommation et de service dont les prix sont réglementés.

4- Instauration du principe de l’information préalable et de concertation avant toute augmentation des denrées de grande consommation pour 3 mois.

5- Soumission à autorisation pour exportation des produits de grande consommation notamment la banane plantain, le manioc ( placali, attieke), riz local, igname afin de garantir l’approvisionnement du marché intérieur.

6- Allocation d’un appui financier aux acteurs du vivriers pour faciliter l’approvisionnement des marchés.

7- Démantèlement des barrages routiers illégaux et information des populations des barrages autorisés.

8- Intensification de la communication pour informer sur les prix, la disponibilité des produits et l’évolution des prix et services à l’international.

9- Renforcement du respect de l’affichage des prix des produits réglementés.

Le Gouvernement continuera à prendre les dispositions afin d’œuvrer à assurer l’approvisionnement des marchés en produits vivriers, de viandes et halieutiques.

Comments

comments